piattaforma logistica in ufita cataruozzolo avanza nuovi dubbi

Una nuova nota di Nicola Cataruozzolo, ex segretario del Pd di Grottaminarda, solleva dubbi sulla realizzazione della piattaforma logistica in Ufita, specificamente a Cataruozzolo. La discussione si concentra sulle ragioni che renderebbero questa iniziativa problematica o non praticabile nel contesto locale. Di seguito, si analizzano le principali preoccupazioni e i motivi alla base di questa posizione.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Nicola Cataruozzolo, già segretario Pd di Grottaminarda: "Perché la piattaforma logistica in quel luogo "non s'ha da fare". Premesso che in data 26 maggio 2023 i sottoscritti Franco Cassano e Nicola Cataruozzolo presentarono una puntuale osservazione alla variante PUC del comune di Ariano. Successivamente in data 20 giugno 2025 ribadirono agli smemorati che in Valle Ufita vi era un protocollo d'intesa sottoscritto il 15032021 dai sindaci insieme ai sindacati, Consorzio ASI e Confindustria. Quindi si segnalava non solo la mancanza di memoria, ma l'arretratezza del meridione dovuta anche all'insipienza e alla mancanza di lungimiranza delle sue classi dirigenti.

