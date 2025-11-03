Elenoire Ferruzzi parla dei suoi ritocchi estetici e ammette | Soffro di dismorfofobia
Ospite del documentario Inside curato da Le Iene Presentano, Elenoire Ferruzzi ha scelto di mostrarsi senza filtri davanti alle telecamere, raccontando il lungo percorso di trasformazione estetica che l’ha resa il personaggio che oggi conosciamo. Parlando con Alice Martinelli, ha spiegato come le sue famose unghie, ricoperte da uno strato duro di acrilico, siano un tratto distintivo della sua identità: “Le amo così. La mia unghia naturale è sotto, ma sopra c’è una pasta di acrilico molto dura. La parola ‘naturale’ mi crea l’orticaria perché non mi piace”. “Ho iniziato dal naso, poi zigomi, labbra e tanto altro”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
