Il Carnevale di Fano rappresenta un momento di grande valore per la comunità marchigiana. Più di una semplice festa, è un simbolo della creatività e della capacità di valorizzare le tradizioni attraverso l’innovazione culturale, turistica ed economica. Questa manifestazione unisce cittadini e visitatori, dimostrando come l’arte e la storia possano contribuire allo sviluppo locale e alla promozione del territorio.

"Il Carnevale di Fano non è solo una festa: è un simbolo della creatività marchigiana, della capacità delle comunità di unirsi e di trasformare la tradizione in un motore culturale, turistico ed economico". Così Silvia Luconi, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, parla del Carnevale di Fano "un evento che rappresenta una delle tradizioni più antiche e identitarie delle Marche. L’impegno della Regione è quello di sostenere e valorizzare i Grandi Eventi, un patrimonio che racconta chi siamo e contribuisce allo sviluppo di territori e turismo". E ancora Luconi: " Il Carnevale di Fano è uno dei nostri eventi più rappresentativi, ma fa parte di un sistema più ampio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’appuntamento fanese simbolo della nostra creatività"

Leggi anche: Appuntamento con Artigiani in classe. La creatività tra i banchi della Severi

Leggi anche: Premio “Umbria in Rosa” : "Quattordici donne simbolo della nostra eccellenza"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

BCC Fano al Festival Circonomia. Appuntamento con Fabio Cappa, martedì 5 marzo ore 21 al Teatro della Fortuna. Ingresso libero. Circonomia - facebook.com facebook