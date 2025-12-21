Premio Umbria in Rosa | Quattordici donne simbolo della nostra eccellenza

Il premio “Umbria in rosa”, istituito nel 2016, mira a riconoscere e valorizzare il ruolo delle donne nella società umbra, evidenziando il loro contributo allo sviluppo culturale, economico e sociale della regione. Attraverso questa iniziativa, si intende sottolineare l’importanza della presenza femminile nel progresso e nella crescita del territorio. Quattordici donne sono state scelte come simbolo della nostra eccellenza.

Si chiama "Umbria in rosa". E’ il premio, istituito nel 2016, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nella società contemporanea, riconoscendone il contributo allo sviluppo culturale, economico e sociale dell’Umbria. E si è svolta, nella Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Perugia, la cerimonia di premiazione, promossa dalla Provincia di Perugia e dal Centro Europeo di Cultura Letteraria. Anche in questa edizione, il riconoscimento ha dato voce a storie di competenza, impegno, coraggio e innovazione, espressione di un capitale umano prezioso per il territorio. Sono 14 le protagoniste premiate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio “Umbria in Rosa” : "Quattordici donne simbolo della nostra eccellenza" Leggi anche: "Palermo in Rosa”, già tremila iscritti per l’evento simbolo del “no” alla violenza sulle donne Leggi anche: VIDEO | Il premio Donnattiva a undici donne simbolo dell'emancipazione: "Intelligenza, forza e coraggio" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il premio “Umbria in Rosa” a Stella Cerasa “per aver trasformato l’ascolto in accoglienza…”; Premio “Umbria in Rosa” : Quattordici donne simbolo della nostra eccellenza; Premio “Umbria in Rosa” 2025: le vincitrici; Premio Umbria in Rosa 2025: premiate 14 donne simbolo dell'eccellenza umbra. Il premio “Umbria in Rosa” a Stella Cerasa “per aver trasformato l’ascolto in accoglienza…” - Il premio speciale per il volontariato Umbria in rosa è stato conferito a Stella Cesara, assistente sociale della Caritas di Perugia ... lavoce.it

Ad Agnese Durante il premio 'Umbria in Rosa' - Con le edizioni 2016, 2017, 2018, 2023 e 2025, il Premio "Umbria in Rosa" ha riconosciuto oltre sessanta donne umbre, attive nei settori dell'impresa, della cultura, della ricerca, dello sport, della ... spoletonline.com

Pomeriggio emozionante alla Sala del Consiglio della Provincia di Perugia questo giovedi 18 dicembre! Insieme ad altre 13 donne, mi e' stato conferito il premio "Umbria in Rosa", per la categoria Libera Professione. Mi fa piacere riportare il testo della m - facebook.com facebook

Premio “Umbria in Rosa” 2025: Agnese Duranti tra le 14 donne simbolo dell’eccellenza umbra #Spoleto Leggi l'articolo completo su Due Mondi News - Il quotidiano multimediale di Spoleto x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.