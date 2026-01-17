L’Angelini sfida la capolista Ravenna

L’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta oggi alle 17 la capolista Ravenna nel match dell’ultima giornata di andata del campionato di serie B1 femminile. La partita si svolge al PalaCosta di Ravenna, rappresentando un’importante occasione per le ragazze di Cesena di confrontarsi con una delle squadre più quotate del girone.

Ultima d’andata anche per l’ Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di volley di serie B1 femminile oggi alle 17 sarà di scena al PalaCosta di Ravenna, nella tana della capolista. Le bianconere arrivano dal successo interno per 3-1 nel derby con Riccione e, con 11 punti, occupano la terzultima posizione del girone, ancora in zona rossa ma a pari merito con l’undicesima classificata, che è la stessa Riccione. Le ravennati sono invece reduci dalla prima sconfitta della stagione, rimediata al tiebreak contro Ostiano: con 32 punti all’attivo, hanno la certezza matematica di chiudere il girone d’andata in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

