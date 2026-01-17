La Procura di Busto Arsizio sostiene la versione di Jonathan Rivolta, secondo cui il suo gesto con il coltello è stato un riflesso, volto a evitare di essere sopraffatto. L’episodio è avvenuto a Lonate Pozzolo durante un tentativo di furto con due complici, culminato con la morte di Adamo Massa. La ricostruzione degli eventi si basa sui rilievi investigativi e sulla testimonianza di Rivolta, ritenuta credibile dall’autorità giudiziaria.

Lonate Pozzolo, 17 gennaio 2026 – La Procura di Busto Arsizio considera “credibile” e “compatibile con i rilievi” la versione di Jonathan Rivolta, che mercoledì nella villetta di via Montello a Lonate ha “alzato il coltello di riflesso”, come ha riferito, ferendo a morte Adamo Massa, arrivato con due complici a mettere a segno un colpo. Al momento non ci sono contestazioni a carico del trentatreenne: gli elementi raccolti rafforzano l’ipotesi della legittima difesa. La ricostruzione. La dinamica ricostruita dagli investigatori ha avuto un andamento rapido. Il gruppo di sinti suona più volte il citofono, forse con l’intenzione di mettere a segno una truffa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ladro accoltellato a morte: fendente "di riflesso" per evitare di essere sopraffatto. Ecco perché la procura crede a Jonathan Rivolta

