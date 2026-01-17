Ladri nei locali | carabinieri fuori servizio fermano due borseggiatori

Due ladri sono stati fermati da tre carabinieri fuori servizio mentre tentavano di commettere un furto nei locali. Gli agenti, pronti all’intervento, hanno intercettato i sospetti e li hanno trattenuti, evitando che proseguissero nelle loro azioni. L’episodio evidenzia l’importanza della presenza di forze di sicurezza anche in situazioni non ufficiali, contribuendo alla tutela della sicurezza pubblica.

Nel cuore del rione Colonna, in via di Pietra, due carabinieri donna, una effettiva alla stazione Roma San Lorenzo in Lucina e l’altra al nucleo investigativo di Roma, libere dal servizio, hanno notato e bloccato un 19enne romeno, senza dimora, subito dopo aver sottratto con destrezza il cellulare a una cliente seduta ai tavolini di un bar. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita alla vittima, una 34enne romana, mentre il giovane è stato arrestato. Un episodio analogo si è verificato nel quartiere Montesacro, dove un carabiniere della stazione Roma Città Giardino, anch’egli libero dal servizio, è intervenuto presso un pub di viale Jonio. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Firenze, carabinieri fuori servizio sventano un furto: arrestate due donne mentre derubano una turista Leggi anche: Controlli dei Carabinieri nei locali: sanzioni per vendita di alcol ai minori La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Furti nel Salento: razzia di alimenti in un discount, incubo topi d’appartamento; Ennesimo bar trevigiano nel mirino: porta scassinata, ladri in fuga con la cassa; Ladri in casa entrano dalla finestra dell'appartamento, incastrati dalle telecamere della vicina: arrestati due albanesi; Ladri scatenati nella Bassa, razzia nell’abitazione della presidente Aler Monica Guarischi. Furto fallito alle Cantine Lento e da Splendidi e Splendenti. Arrestato ladro nascosto nel cassonetto dei rifiuti - I carabinieri arrivano in pochi istanti e sventano il piano della 'banda del buco' bloccando un 42enne che si era nascosto nel cassonetto dell ... quicosenza.it

Gerenzago, ladri mettono a soqquadro una casa ma poi portano via “solo” 250 euro - I rapinatori hanno colpito nella mattinata di venerdì 16 gennaio vicino a Pavia, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, usciti per fare la spesa. msn.com

Maxi operazione dei carabinieri contro una rete di ladri seriali: 38 arresti tra Napoli e Roma - Furti in casa e truffe agli anziani: sgominata una rete criminale, 38 arresti tra Campania e Lazio. cronachedellacampania.it

MARINO, RIDENTE LOCALITÀ A 20 CHILOMETRI A SUD DI ROMA. FALLISCE L’INTRUSIONE DI LADRI ACROBATI GRAZIE ALLE GRIDA DI ALCUNI CITTADINI. Un tempo, nei racconti di quartiere, si parlava dei ladri dell’Est, in particolare dei bulgari, consi - facebook.com facebook

Assalto al bancomat a Pomigliano d'Arco: forte esplosione, locali devastati - Nel mirino la Bnl di via Passariello. L'ennesimo episodio delle ultime settimane. I ladri non sono riusciti a impadronirsi della refurtiva @TgrRai x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.