Firenze carabinieri fuori servizio sventano un furto | arrestate due donne mentre derubano una turista

28 ott 2025

Due donne senza fissa dimora arrestate a Firenze per tentato furto con destrezza ai danni di una turista polacca. Bloccate dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

