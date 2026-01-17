La7 vergogna! e insulti a Parenzo | una settimana pazza

La settimana della parolaccia libera a L’aria che tira, su La7, con David Parenzo che fatica a tenere a bada i suoi ospiti calienti. Tutto comincia con il professor Ugo Mattei, noti ai tempi del Covid come capofila dei No Greenpass e anche oggi fervente bastian contrario. Sul Venezuela per esempio domanda polemico: «Di cosa stiamo parlando? Di esportare la democrazia, i diritti umani e la costituzione? Per favore!». Interviene subito Piero Fassino, deputato del Pd, che sbotta: «Posso rispondere? Perché questo non sa un c***o!». Alé. La rissa poi si allarga. «Ringraziare Trump? Sinceramente ringraziare per un'operazione tanto violenta e sanguinaria è molto difficile, comunque sono morte tantissime persone - prosegue Mattei -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

