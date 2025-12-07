La Lega ce l’aveva duro. Criminali e manigoldi, di destra più o meno estrema, ce l’hanno piccolo. Cosa? Quest’ultima informazione, fortunatamente senza dovizia di particolari, ce l’hanno data Corrado Augias e Aldo Cazzullo, in rigoroso ordine alfabetico. È stata una settimana memorabile per gli intellettuali de La7. Lunedì sera “La Torre di Babele” ha cominciato a pendere, ma nulla a che vedere con quella di Pisa. I maestri, in poltrona per discutere dei problemi che attanagliano il Paese – di solito “Achtung tornano i nazisti”, “La destra ha la rogna”, “Oddio (e odio) le camicie nere”, “De rerum fascista” – hanno volato alto, pardon basso: «La scienza», ha iniziato Augias parlando del Terzo Reich, «venne applicata alla creazione di una razza di alti dolicocefali biondi, come diceva Hitler. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gaffe e scivoloni: ecco una settimana da La7