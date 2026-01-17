La storia lagunare con l’Associazione Marinai

Questa mattina alle 10.45, presso la Manifattura dei Marinati di Comacchio, si celebra l’ottantesimo anniversario dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo

Verrà celebrato stamane, alle 10.45 presso la Manifattura dei Marinati di Comacchio, l’ottantesimo anniversario dell’ Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo "Sante Cinti" di Comacchio e anche presentato il libro di Franco Luciani "A spasso nel tempo". "Con questo volume, la nostra associazione desidera offrire alla comunità e a tutti gli amici un viaggio attraverso la storia, l’anima e le bellezze della nostra città. Un percorso che si snoda - precisa il presidente Mauro Folegatti - tra i monumenti e i canali, tra le suggestive valli e i lidi che fanno di Comacchio un luogo unico, custode di tradizioni marinare e di un’identità profondamente legata all’acqua e al mare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

