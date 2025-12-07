Spesa sanitaria oltre 1.100 euro di tasca propria all’anno
Cresce la spesa sanitaria: "I cittadini pagano in media oltre 1.100 euro all’anno di tasca propria". I più penalizzati sono gli anziani: spendono privatamente oltre 1.200 euro. L’allarme è della Cgil, che ha analizzato le dichiarazioni dei redditi 2024: il 68% (41.536 su 61.002) riporta spese sanitarie o farmaceutiche. Fra medicinali, ticket, visite ed esami privati, la spesa media sostenuta direttamente dai cittadini raggiunge i 1.128 euro a dichiarazione, con un incremento di 44 euro rispetto al 2023. Se si considerano come target i lavoratori attivi, la media è di 1.055 euro, per un aumento di 37 euro in un anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
