Napoli a 12 anni va a scuola armato di coltello | scoperta dell’insegnante durante la lezione
In una scuola del quartiere Materdei, a Napoli, un alunno di appena 12 anni è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico all’interno del proprio zaino. A segnalare l’episodio è stata una docente, che ha scoperto l’arma . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
MIMMO JODICE E' MORTO, NAPOLI PERDE UN'ICONA. Aveva 91 anni, era napoletano, ed era uno dei più noti fotografi del mondo. Autodidatta, ha saputo trasformare quest'arte rendendola poesia e al servizio della società. Un vero maestro, un grande artist - facebook.com Vai su Facebook
Ci risiamo: a 12 anni con il coltello a scuola - La Polizia di Stato ha segnalato oggi un minore per porto di armi o oggetti atti ad offendere all’interno di un istituto scolastico situato in zona Materdei a ... Da ilfattovesuviano.it
A Napoli guerra alle armi a scuola, controlli con i metal detector - Scatta a Napoli e provincia il piano del comando provinciale dei carabinieri per contrastare l'introduzione di armi in classe dopo una serie di episodi che hanno visti protagonisti i minori. Da ansa.it
Napoli, cercansi registi under35: al via la call di Arci Movie per la residenza artistica gratuita - Dopo quattro anni torna Fuori Campo – Filmmaker per il sociale, il progetto di residenza artistica sul cinema del reale che unisce formazione, produzione cinematografica e impegno sociale. tecnicadellascuola.it scrive