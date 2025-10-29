Napoli a 12 anni va a scuola armato di coltello | scoperta dell’insegnante durante la lezione

Teleclubitalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una scuola del quartiere Materdei, a Napoli, un alunno di appena 12 anni è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico all’interno del proprio zaino.   A segnalare l’episodio è stata una docente, che ha scoperto l’arma . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli a 12 anni va a scuola armato di coltello scoperta dell8217insegnante durante la lezione

© Teleclubitalia.it - Napoli, a 12 anni va a scuola armato di coltello: scoperta dell’insegnante durante la lezione

