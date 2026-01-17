La ricchezza può creare opportunità per i poveri

La distribuzione della ricchezza può sembrare un ostacolo, ma offre anche opportunità, anche per chi ha risorse limitate. A Milano, la presenza di un’elevata concentrazione di ricchezza non deve essere vista come un motivo di lamentela, bensì come una possibilità di accedere a servizi, networking e iniziative che possono favorire la crescita personale e professionale di tutti.

Chi non è miliardario, deve lamentarsi del fatto che a Milano c'è una forte concentrazione di ricchezza? Proprio no. Se razionale, sul piano strettamente economico un povero può essere solo contento di non avere unicamente miserabili attorno a sé, ed il motivo è facilmente detto. Quando non hai soldi e sei interessato a cogliere opportunità, è più facile che queste ti vengano da chi spende, investe, crea posti di lavoro. Tanto per fare un esempio, i 70mila frontalieri che ogni mattina lasciano l'Italia per lavorare in Ticino devono solo essere contenti del successo dell'economia elvetica. Va aggiunto che in larga misura la ricchezza è associata alla creatività, alla capacità di soddisfare il prossimo, allo spirito d'impresa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

