La rapina un secondo furto e la fuga sull' autobus | arrestato 22enne

Un 22enne è stato arrestato dopo aver commesso una rapina in un negozio di abbigliamento sportivo, durante la quale ha aggredito anche un addetto alla sicurezza. Poco dopo, si è reso responsabile di un secondo furto e si è dato alla fuga a bordo di un autobus. L'intera vicenda si è conclusa con l'arresto dell'individuo, che ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alle autorità.

Un primo colpo all'interno di un negozio di abbigliamento sportivo, dove hanno aggredito anche un addetto alla sicurezza. Poi un secondo furto e la tentata fuga salendo a bordo di un autobus. Ma sono stati fermati dai carabinieri. La vicenda ha avuto inizio all’interno di un esercizio commerciale di abbigliamento sportivo a Busnago, dove due giovani hanno nascosto della merce nello zaino e hanno tentato di uscire senza pagare. Scoperti dal personale del punto vendita, uno dei due ragazzi, un 22enne originario del Gambia e residente a Monza, ha quindi reagito con violenza spintonando e minacciando l’addetto alla sicurezza per scappare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

