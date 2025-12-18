Rapina la farmacia e tenta la fuga salendo sull' autobus | denunciato 23enne

Un giovane di 23 anni ha messo a segno una rapina in una farmacia del centro, spintonando un cliente nel tentativo di scappare. Dopo aver arraffato il bottino, ha cercato di darsi alla fuga salendo su un autobus di linea, ma è stato prontamente denunciato dalle forze dell'ordine. Un episodio che ha suscitato sdegno e preoccupazione tra i cittadini.

Ha rapinato una farmacia del centro, spintonando anche un cliente che voleva fermarlo, e ha poi tentato la fuga salendo a bordo di un autobus di linea. Dove però, poco dopo, i carabinieri lo hanno intercettato e denunciato.La rapina e la fugaI fatti si sono svolti nel pomeriggio di venerdì 12.

