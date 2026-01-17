La provincia etnea nella morsa del maltempo allerta gialla per domenica 18 gennaio

La provincia di Catania è sotto l’allerta gialla per maltempo domenica 18 gennaio. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domenica. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di domenica 18 gennaio. Sono previste piogge diffuse su gran parte della Sicilia. I fenomeni saranno più frequenti e intensi nelle zone nord-orientali, dove non si escludono rovesci e temporali. Oltre alla pioggia, sono attesi venti forti di Scirocco. Dal pomeriggio le raffiche potranno diventare anche di burrasca, soprattutto lungo i settori ionici, con possibili disagi alla viabilità e alle attività marittime. Livello di “attenzione”, quindi, nella provincia etnea dove sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio, su restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli, fino a puntualmente moderati su zone meridionali”, si legge nel bollettino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: La Sicilia nella morsa del maltempo, allerta gialla per domenica 9 novembre Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 18 gennaio: le regioni a rischio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. In arrivo un nuovo ciclone mediterraneo, sull'Etna potrebbe cadere oltre un metro di neve; Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia; La Calabria nella morsa del maltempo: raffiche di vento, pioggia forte, neve e grandine nel Cosentino; Ciclone Mediterraneo, poi arriva il freddo siberiano in Europa ma l'Italia potrebbe essere risparmiata. Un fine settimana nella morsa del maltempo - Nel fine settimana, l'Italia è stata interessata da una fase di freddo intenso, con temperature sotto zero in molte Regioni del centro- freshplaza.it

Tregua del maltempo nel fine settimana: lunedì possibili temporali - Il maltempo allenta la morsa su Pavia e l’Oltrepo, almeno per il fine settimana di sabato 30 e domenica 31 agosto: ma nuovi temporali potrebbero attraversare la provincia già da lunedì ... laprovinciapavese.gelocal.it

Mezza Italia nella morsa del maltempo: al nord i temporali spazzano via l'estate, è allerta - Nubifragi e vento forte cancellano l'estate al Nord, dove è allerta maltempo. unionesarda.it

In Sicilia aumentano gli infortuni sul lavoro: quasi 900 in più del 2024. E Catania ha il record negativo, anche per i morti La provincia etnea ha un quarto dei 25mila infortuni totali e anche il record di episodi fatali. L'allarme del sindacato Uil Leggi l’articolo com - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.