Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani domenica 18 gennaio | le regioni a rischio

Per domenica 18 gennaio 2026, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla a causa di temporali previsti in alcune regioni italiane. La situazione richiede attenzione e precauzioni, in particolare nelle zone a rischio. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le misure di sicurezza necessarie per affrontare eventuali condizioni meteorologiche avverse.

Per la giornata di domani, domenica 18 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco dove. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 2 novembre: le regioni a rischio Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 gennaio: le regioni a rischio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 11 gennaio 2026: le regioni a rischio; Dalla Protezione Civile regionale una nuova allerta meteo gialla per vento, pioggia e temporali; Maltempo, allerta gialla a Palermo: temporali in arrivo; Allerta gialla in Abruzzo per il maltempo, a Pescara arriva il freddo. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 18 gennaio: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, domenica 18 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla ... fanpage.it

Meteo, allerta gialla il 17 gennaio 2026 in Italia: ecco dove e le regioni a rischio - Scatta l'allerta gialla in Italia per maltempo e criticità il 17 gennaio 2026: tutte le regioni e zone interessate. meteo.it

Maltempo, domenica 18 gennaio allerta gialla per pioggia su Calabria, Sicilia e Sardegna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, domenica 18 gennaio allerta gialla per pioggia su Calabria, Sicilia e Sardegna ... tg24.sky.it

Sardegna sotto allerta per una prolungata fase di maltempo che interesserà gran parte dell’Isola nei prossimi giorni. La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valido dalla serata di domenica 18 gennaio fino alla serata di - facebook.com facebook

Allerta Meteo, inizia lunghissima fase di maltempo estremo: paura per il Mega-Ciclone in arrivo, martedì 20 giornata drammatica al Sud x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.