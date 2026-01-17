La nostra visione in Blauer? Stile e funzione da 25 anni

Da oltre 25 anni, Blauer combina stile e funzionalità, offrendo capi che uniscono qualità e praticità. La nostra storia nasce dalla licenza di un marchio storico americano, diventato simbolo di identità e affidabilità nel settore dell’abbigliamento. Con un’attenzione costante alle esigenze del mercato, continuiamo a proporre soluzioni che rispettano l’equilibrio tra design e funzionalità, mantenendo fede alla nostra visione di qualità e innovazione.

L'imprenditore: «Dalla licenza di un marchio storico americano a icona del vestire, in equilibrio tra identità, qualità e mercato». Venticinque anni di visione, coerenza e coraggio imprenditoriale. Enzo Fusco è l'uomo che ha trasformato Blauer da storico marchio americano legato all'abbigliamento professionale in un brand internazionale di riferimento per l'outerwear urbano. Imprenditore istintivo ma rigoroso, Fusco ha saputo leggere il cambiamento dei tempi senza mai tradire il Dna del marchio, costruendo un equilibrio solido tra funzionalità, stile e identità. Con lui ripercorriamo le tappe fondamentali di un percorso lungo un quarto di secolo: un racconto diretto che restituisce il ritratto di un'azienda familiare diventata sistema, e di un imprenditore che continua a guardare avanti con la stessa passione degli inizi.

Blauer e Pirelli, il "matrimonio" di stile e innovazione presentato alla Milano Fashion Week Uomo 2025 - "Blauer e Pirelli sono uniti da un comune denominatore: la ricerca della perfezione - ilgiornale.it

Blauer festeggia i 25 anni di licenza del marchio durante la fashion week di Milano e punta sull'Asia Orientale - Blauer celebra 25 anni di licenza del marchio durante la Milano Fashion Week e mira all'espansione in Asia Orientale. fashionunited.it

