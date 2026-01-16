E’ iniziato tutto come una sfida Quando sono andato a Boston a chiedere la licenza non mi conosceva nessuno Dicevano | questo qui che vuole? | Enzo Fusco racconta i 25 anni di Blauer

Enzo Fusco, nel suo racconto, ricorda come tutto sia iniziato come una sfida, quando si recò a Boston per ottenere la licenza di un marchio storico americano. All’epoca, nessuno conosceva ancora la sua identità né il suo progetto. Quello di Fusco è un percorso di 25 anni che ha portato alla crescita di Blauer, un’azienda con radici profonde nella produzione di capi tecnici per forze dell’ordine e professionisti.

