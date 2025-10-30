Terranuova premiati i vincitori del concorso fotografico La più bella foto del Perdono

Arezzo, 30 ottobre 2025 –   Si è svolta durante l'ultimo Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “La più bella foto del Perdono”, promosso dal Comune in occasione del Perdono 2025. Alla competizione hanno preso parte 22 fotografi e fotografe, che hanno inviato i propri scatti interpretando il tema del Perdono, la storica manifestazione che ogni anno anima il centro cittadino. La commissione giudicatrice, composta da Olivia Tracchi, Claudio Serboli e dal Sindaco, ha esaminato le opere premiando quelle che hanno saputo cogliere il senso autentico del Perdono, immortalando momenti caratteristici e tradizionali della fiera e riuscendo a coniugare l'aspetto della tradizione con una proiezione verso il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

