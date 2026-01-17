La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni consegna un defibrillatore all’Asd Astuneon

Il 15 gennaio, la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni ha consegnato un defibrillatore all’Asd Astuneon. La cerimonia si è svolta nella sala del Consiglio di Amministrazione della banca, sottolineando l’impegno nel supporto alle attività sportive e alla sicurezza della comunità locale. Questo gesto mira a rafforzare la tutela dei giovani atleti e a promuovere una cultura di prevenzione e solidarietà.

OSTUNI - Giovedì 15 gennaio scorso, la Banca di credito cooperativo di Ostuni ha consegnato un defibrillatore destinato alla società sportiva Asd Astuneon, nel corso di una cerimonia che si è svolta presso la sala del Consiglio di Amministrazione della banca e che ha rappresentato un momento di particolare rilievo sul piano sociale e comunitario. All’incontro hanno preso parte il presidente della Banca di credito cooperativo di Ostuni, Francesco Mario Zaccaria, il direttore generale Leonardo Mansueto, il presidente dell’Asd Astuneon, Pietro Pecere, insieme ai ragazzi della società sportiva, protagonisti simbolici di un gesto che unisce prevenzione, responsabilità e attenzione alle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

