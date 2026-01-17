La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni consegna un defibrillatore all’Asd Astuneon
Il 15 gennaio, la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni ha consegnato un defibrillatore all’Asd Astuneon. La cerimonia si è svolta nella sala del Consiglio di Amministrazione della banca, sottolineando l’impegno nel supporto alle attività sportive e alla sicurezza della comunità locale. Questo gesto mira a rafforzare la tutela dei giovani atleti e a promuovere una cultura di prevenzione e solidarietà.
OSTUNI - Giovedì 15 gennaio scorso, la Banca di credito cooperativo di Ostuni ha consegnato un defibrillatore destinato alla società sportiva Asd Astuneon, nel corso di una cerimonia che si è svolta presso la sala del Consiglio di Amministrazione della banca e che ha rappresentato un momento di particolare rilievo sul piano sociale e comunitario. All’incontro hanno preso parte il presidente della Banca di credito cooperativo di Ostuni, Francesco Mario Zaccaria, il direttore generale Leonardo Mansueto, il presidente dell’Asd Astuneon, Pietro Pecere, insieme ai ragazzi della società sportiva, protagonisti simbolici di un gesto che unisce prevenzione, responsabilità e attenzione alle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro: il grazie alla Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia per la generosa donazione
Leggi anche: Sinergia per la sanità romagnola. Le banche di Credito cooperativo donano 150mila euro all’Ausl
Terrae: oggi presentazione a Martina Franca.
La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni consegna un defibrillatore all’Asd Astuneon - La cerimonia si inserisce nel più ampio percorso di attenzione che la Banca di credito cooperativo di Ostuni dedica da anni alla salute, allo sport e alla sicurezza ... brindisireport.it
Colpo alla BCC a Ostuni: «Io derubato dei miei beni più cari» - «Il valore affettivo di alcuni beni contenuti nella mia cassetta di sicurezza custoditi nella Banca di Credito Cooperativo non potrà restituirmelo nessuno, questa è una certezza». lagazzettadelmezzogiorno.it
Tentano di entrare nella Bcc di Ostuni, fermato un uomo - 30, alcuni soggetti hanno cercato di entrare nella sede della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, ubicata in Largo monsignor Italo Pignatelli. lagazzettadelmezzogiorno.it
𝗕𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲, 𝗹𝗮 𝗯𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮' 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝟯𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹𝗮 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗔𝗺𝗮𝘁𝗼 A Grosseto, organizzata dalla banca di credito cooperativo Banca TEMA e dal Polo Universitario Grossetano, una giornata di riflessione sul sistema del credito, propr - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.