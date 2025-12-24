Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro | il grazie alla Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia per la generosa donazione
In occasione del Santo Natale, la Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro desidera esprimere un profondo ringraziamento alla Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia per la generosa donazione. Questo contributo sarà destinato all'acquisto di generi alimentari per le famiglie bisognose della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
