Kerten Hospitality chiude il 2025 in crescita e definisce un piano di sviluppo tra Europa Africa e area GCC

Nel 2025, Kerten Hospitality conclude l’anno con risultati positivi, consolidando la propria presenza in Europa, Africa e nell’area GCC. La società ha registrato una crescita sia dal punto di vista finanziario che operativo, e ha definito un piano strategico volto a rafforzare ulteriormente la propria presenza in queste regioni. Un percorso che evidenzia l’obiettivo di espansione e consolidamento nel settore dell’ospitalità internazionale.

Kerten Hospitality archivia il 2025 con un bilancio in crescita sul piano finanziario e operativo e con un piano di sviluppo che consolida la presenza in Europa, Africa e nei Paesi del Golfo. Il gruppo irlandese di hospitality management ha registrato un incremento del 55 per cento dei ricavi operativi rispetto all'anno precedente, una crescita del Gross Operating Profit del 69 per cento e un aumento delle management fee pari al 44 per cento. Nel corso dell'anno si è inoltre ridotta del 56 per cento la perdita del brand Nakhati, mentre le attività digitali hanno segnato un miglioramento del 104 per cento delle performance web.

