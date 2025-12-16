Juventus Women ci si gioca il tutto per tutto con quella squadra per raggiungere la Champions League

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Women si prepara a una sfida decisiva allo Stadium contro il Manchester United, un match cruciale per la qualificazione ai quarti di Champions League. Con un risultato favorevole, le ragazze di coach Guarino puntano a un'impresa che potrebbe segnare una svolta storica nella loro storia europea.

juventus women ci si gioca il tutto per tutto con quella squadra per raggiungere la champions league

© Calcionews24.com - Juventus Women, ci si gioca il tutto per tutto con quella squadra per raggiungere la Champions League

Juventus Women, ci si gioca il tutto per tutto per provare ad entrare in Champions League La Juventus Women si prepara a una notte europea decisiva allo Stadium contro il Manchester United, con l’obiettivo (difficilissimo) dell’accesso diretto ai quarti di Champions League. A commentare il momento è Lianne Sanderson, grande ex attaccante bianconera, che tra . Calcionews24.com

A FIVE-GOAL SHOW ?? | St. Pölten 0-5 Juventus Women | HIGHLIGHTS Uefa Women's Champions League

Video A FIVE-GOAL SHOW ?? | St. Pölten 0-5 Juventus Women | HIGHLIGHTS Uefa Women's Champions League

juventus women gioca tuttoJuve Women, Cambiaghi vola e ribalta il Napoli: Canzi festeggia ma perde Bonansea - Le bianconer ribaltano il Napoli e vincono la quarta partita di fila in casa. tuttosport.com

Pagina 2 | "Infortunio alla firma con la Juve, c'era solo la Champions. Io in palestra con Allegri e Higuain" - Grazie anche alla copertura tv su Disney+, la Champions femminile è ancora più popolare. tuttosport.com