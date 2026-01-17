Juventus Spalletti carica la squadra | A Cagliari è una finale

Luciano Spalletti ha definito la partita contro il Cagliari come una vera e propria finale, sottolineando l'importanza di questa sfida per la Juventus. La squadra si sta preparando con attenzione, consapevole delle esigenze di un incontro che può influire sul percorso di stagione. La determinazione di Spalletti e l’impegno dei giocatori saranno fondamentali per affrontare questa trasferta con il massimo rispetto e concentrazione.

La Juventus si prepara alla trasferta di Cagliari con un approccio che va ben oltre la normale amministrazione. Per Luciano Spalletti, la gara dell’Unipol Domus è una sfida da giocare con la testa e con il coltello tra i denti, perché il margine di errore, in questo momento della stagione, è vicino allo zero. Una partita da affrontare come una finale. Il messaggio che filtra dalla Continassa è chiaro: a Cagliari si va per vincere, senza calcoli e senza sottovalutazioni. L’ambiente bianconero considera la gara alla stregua di una partita di Champions League, per intensità richiesta e peso specifico in classifica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

