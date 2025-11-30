Juventus Next Gen Perugia 0-0 LIVE | Savio cestina il vantaggio che occasione per i bianconeri

di Marco Baridon Juventus Next Gen Perugia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen vuole tornare ai tre punti, forte della rimonta al cardiopalma contro il Gubbio nell’ultimo turno. Bianconeri che ospitano il Perugia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Perugia 0-0: sintesi e moviola. 20? OCCASIONE SAVIO – Next Gen ad un passo dal vantaggio. Faticanti col filtrante, velo di Mazur per l’inserimento di Savio: tutto solo davanti a Gemello calcia in diagonale e non trova la porta di un soffio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Perugia 0-0 LIVE: Savio cestina il vantaggio, che occasione per i bianconeri

