Juventus mercato e riflessioni | Y?ld?z resta centrale Chiesa costa troppo Maldini avanza

La Juventus sta valutando attentamente le strategie di mercato, con Yildiz ancora al centro delle discussioni e Chiesa che rappresenta una sfida economica. Nel frattempo, Maldini fa passi avanti nelle trattative. La società analizza le opzioni per rafforzare la squadra, mantenendo un approccio sobrio e mirato alle esigenze tecniche e finanziarie.

La Juventus entra in una fase di riflessione profonda sul mercato, mentre il campo continua a dettare priorità e gerarchie. Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa hanno chiarito un concetto chiave: Kenan Y?ld?z è centrale nel progetto, ma proprio per questo va protetto. Da qui nasce il tema del possibile vice Y?ld?z, una scelta che dovrà tenere insieme qualità, sostenibilità e gestione dello spogliatoio. Kenan Yildiz Y?ld?z al centro, ma da tutelare. Il punto di partenza non è negoziabile. Kenan Y?ld?z è considerato un talento su cui costruire presente e futuro. Spalletti lo ha ribadito senza giri di parole: fiducia totale, ruolo definito, niente pressioni inutili. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, mercato e riflessioni: Y?ld?z resta centrale, Chiesa costa troppo, Maldini avanza Leggi anche: Fabiani prima di Parma Lazio: «Squadra in crescita, mercato con idee. Nuno Tavares resta centrale. Chiaro che le riflessioni ci siano» Leggi anche: Mercato Juventus, si allarga la lista degli obiettivi: oltre a Chiesa, Maldini e Carrasco nel mirino un giocatore della Fiorentina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Romano - Calciomercato Juve: Roma forte su Fortini, riflessioni su Chiesa e contatti per Mateta; Chiesa pur di tornare alla Juve disposto a tagliarsi lo stipendio; Mercato Juventus, non solo Chiesa: Ottolini valuta altri profili per il vice-Yildiz. Ecco i nomi più interessanti in orbita bianconera; Mercato Juventus, rischio beffa per il colpo a parametro zero. Juve, Spalletti: "Vogliamo tutelare Yildiz, ma sta benissimo" - Possibile staffetta con Conceiçao. rainews.it

Giochisti e risultatisti, Yildiz e la chiusura a Chiesa: Juve, Spalletti alla vigilia di Cagliari - Il tecnico della Juventus, alla vigilia della gara con il Cagliari, ha raccontato di aver visto e rivisto Como- tuttomercatoweb.com

Mercato Juve, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Yildiz. Ma i bianconeri sono pronti a rinnovare con il turco. Le ultime - Le ultime Il mercato della Juve si accende improvvisamente sotto la spinta del ... juventusnews24.com

ULTIM'ORA MERCATO Juventus, si continua a lavorare per Maldini L'attaccante dell'Atalanta non è alternativo a Mateta #SkySport #SkyCalciomercato x.com

Juventus e mercato: Yildiz, Chiesa e Maldini, qual è la situazione - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.