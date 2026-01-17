Juventus i convocati per il Cagliari | ci sono Gatti Yildiz e Conceiçao

La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro il Cagliari, valida per la 21ª giornata di Serie A. Tra i presenti ci sono Gatti, Yildiz e Conceiçao, scelti da Spalletti tra i 22 calciatori disponibili. La sfida si preannuncia un'importante occasione per entrambe le squadre di consolidare le rispettive posizioni in classifica.

La Juventus, reduce da cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei, si appresta a tornare in campo per la 21ª giornata di Serie A per sfidare il Cagliari. Ventidue i giocatori convocati da Spalletti, che dovrà fare a meno solamente di Rugani, Vlahovic e Milik. Quest'ultimo, alle prese da qualche giorno con un fastidio al polpaccio, si è dovuto fermare di nuovo dopo un calvario di un anno e mezzo e più di 500 giorni di inattività. Per il resto gruppo a completa disposizione dell'allenatore, che ritrova anche Gatti e Conceiçao, i quali sono tornati regolarmente ad allenarsi in gruppo e Yildiz, febbricitante negli scorsi giorni.

