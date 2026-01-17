Juve Inter Primavera 0-0 LIVE | possesso per i neroazzurri la squadra di Padoin punta sulle ripartenze veloci

Segui in tempo reale la sfida tra Juve e Inter Primavera, valida per la 20ª giornata del campionato 202526. La partita si presenta equilibrata, con il possesso palla a favore dei nerazzurri e un approccio basato sulle ripartenze rapide della squadra di Padoin. Di seguito, la sintesi, la moviola, il tabellino e tutte le informazioni sul risultato e la cronaca dell’incontro.

di Fabio Zaccaria Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro la Fiorentina. Bianconeri che ospitano l’Inter nel big match di Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Inter Primavera 0-0: sintesi e moviola. 17? Fallo di Contarini- L’Inter ha a disposizione una chance da calcio piazzato, ma Huli fa suo il pallone in uscita 15? Verde cerca l’incursione- Break coraggioso del difensore bianconero, arriva fino in fondo ma perde l’equilibrio sul più bello e sbaglia la misura del cross 14? Ora l’Inter prova a gestire il possesso, alla ricerca degli spazi migliori 11? Ritmi altissimi in campo, già diverse occasioni in questi primi minuti 8? VALLANA AD UN PASSO DAL GOL- Da calcio d’angolo si smarca bene e prova a piazzare sul secondo palo: Farronato dice no con un intervento super 7? Prima uscita dei bianconeri- Angolo conquistato e Finocchiaro pronto alla battuta 5? ANCORA HULI- Mancuso sgasa sull’out di sinistra e calcia forte sul primo palo: Huli para senza eccessivi sforzi 4? HULI SU MANCUSO- Mancuso parte dalla sinistra, salta due avversari e calcia da fuori, Huli si fa trovare pronto e respinge in bello stile 2? Che rischio per i bianconeri- Contatto in area, Mosconi a terra ma per l’arbitro è tutto regolare 1? Inizia il match, primo possesso per l’Inter Migliore in campo Juve Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

