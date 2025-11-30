Cagliari Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cagliari in trasferta nella 13ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità alle importanti vittorie contro Milan e Roma per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 60? Colpo di testa Cogoni – Colpisce tutto solo in tuffo, di testa, sugli sviluppi di punizione. Palla sul fondo, ma era comunque in posizione irregolare 54? Uscita a vuoto di Kehayov – Goryanov anticipa però Vallana 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cagliari Juve Primavera 0-0 LIVE: Padoin cambia in attacco