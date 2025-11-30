Johnny Depp ricorda con nostalgia la sua relazione con Vanessa Paradis | È stata la felicità

L'attore americano, che si trovava a Tokyo, ha parlato del periodo trascorso con Vanessa Paradis e dei loro due figli, Lily-Rose e Jack. «L'unico posto dove mi sono sentito a casa è stato nel sud della Francia, dove io e Vanessa abbiamo cresciuto i nostri figli». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Johnny Depp ricorda con nostalgia la sua relazione con Vanessa Paradis: «È stata la felicità»

