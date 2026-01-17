Isola San Giovanni passata ai raggi X dalla Municipale | 252 denunce e 12 provvedimenti di Daspo urbano

Nel 2025, la Polizia locale di Ravenna ha intensificato i controlli nell’Isola di San Giovanni, con l’obiettivo di prevenire il crimine e il degrado urbano. Durante l’anno, sono state presentate 252 denunce e adottati 12 provvedimenti di Daspo urbano. Questi interventi rientrano in un’attività di monitoraggio costante volta a garantire sicurezza e ordine nel quartiere.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 la Polizia locale di Ravenna ha compiuto numerosi servizi di controllo del territorio nel quartiere denominato "Isola di San Giovanni", finalizzati, in particolare, a prevenire e contrastare episodi criminosi, nonché manifestazioni di degrado urbano, disagio sociale, disordine diffuso e disturbo nonché di condotte contrarie alle più elementari regole che governano la civile convivenza e capaci, pertanto, di alimentare la percezione di insicurezza nella cittadinanza. In particolare, sono stati disposti complessivi 67 servizi di pattugliamento in orario mattutino, 127 in orario pomeridiano e 121 in orario serale.

