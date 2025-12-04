La risposta della questura è arrivata: dopo la brutale rissa della notte tra il 22 e il 23 novembre davanti a una discoteca di Cantù, il questore di Como Marco Calì ha firmato quattro provvedimenti amministrativi a carico dei partecipanti, ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Brutale rissa fuori dalla discoteca a Cantù: Daspo urbano e fogli di via per padre, figli e un 31enne tunisino