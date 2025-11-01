Bonus Elettrodomestici 2025 | da novembre fino a 200 euro per le famiglie con ISEE basso

Un aiuto per l'acquisto di nuovi apparecchi efficienti. A novembre 2025 sarà possibile richiedere il nuovo bonus elettrodomestici, un contributo economico pensato per sostenere le famiglie nell'acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico. Contributo fino a 200 euro. Il bonus prevede un rimborso pari al 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ogni prodotto acquistato. Tuttavia, per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro, l'importo massimo sale a 200 euro. Quando presentare la domanda. Le richieste potranno essere inoltrate a partire dalla metà di novembre 2025.

bonus elettrodomestici 2025 da novembre fino a 200 euro per le famiglie con isee basso

© Dayitalianews.com - Bonus Elettrodomestici 2025: da novembre, fino a 200 euro per le famiglie con ISEE basso

