io sono notizia corona che assolve corona e loda corona

La miniserie «Fabrizio Corona - Io sono notizia» approfondisce la vita e le vicende dell’ex paparazzo, analizzando aspetti pubblici e privati. Attraverso un’analisi equilibrata, il racconto si propone di offrire una panoramica fedele e documentata sulla figura di Corona, senza eccessi sensazionalistici. Un'opportunità per conoscere meglio uno dei protagonisti più discussi del panorama mediatico italiano.

La deriva gossippara assunta da Netflix continua grazie all'ultima miniserie «Fabrizio Corona - Io sono notizia», incentrata su vita, opere e reati di Fabrizio Corona, ben noto alle cronache mondane e giudiziarie. Già con «Terrazza sentimento», che raccontava la vicenda di Alberto Genovese, e ben due stagioni dedicate a Ilary Blasi, Netflix ci aveva deliziato con racconti postmoderni di vite straordinarie dedite al vacuo. Con questa su Fabrizio Corona, la piattaforma ha superato ogni più rosea aspettativa, anche per la concomitanza con il caso di Alfonso Signorini, scaturito proprio dalle dichiarazioni diffuse da Corona su Falsissimo, il suo canale You Tube.

