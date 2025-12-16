Fabrizio Corona | Io Sono Notizia

Fabrizio Corona ripercorre la sua vicenda personale e professionale, dal periodo berlusconiano ai giorni nostri, analizzando le contraddizioni della giustizia italiana e l'evoluzione dei media. Un racconto senza filtri che riflette sul cambiamento della società e sulla perdita di confini tra realtà e spettacolo, offrendo una prospettiva critica e approfondita su un fenomeno mediatico e culturale.

Dall'era berlusconiana all'avvento dei social e le contraddizioni della giustizia italiana. Un racconto senza filtri che non vuole essere la biografia del "Re dei Paparazzi", ma l'affresco di un Paese che, dagli anni '90 a oggi, ha smesso di distinguere la differenza tra realtà e reality. . Today.it Fabrizio Corona: io sono notizia | Teaser Ufficiale | Netflix Italia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Antonio Medugno citato da Fabrizio Corona nel caso Signorini, la risposta a Virgilio Notizie sui "compromessi" - Fabrizio Corona fa esplodere il caso Signorini citando Antonio Medugno: un mese fa, l'attore passato dal Gf Vip ci aveva rilasciato un'intervista ... virgilio.it

Fabrizio Corona e il “sistema Signorini” per entrare al GF: “Se non vai a letto con lui non lavori in TV”. - Nel nuovo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona lancia accuse pesanti contro Alfonso Signorini. movieplayer.it

"Questo è il MeToo italiano", accusa Fabrizio Corona, che parla di altri nomi della tv coinvolti e di almeno 500 vittime complessive in dieci anni. - facebook.com facebook

"Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione": l’accusa di Fabrizio Corona x.com

