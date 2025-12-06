L’epigenetica e le abitudini quotidiane plasmano la bellezza della pelle
Life&People.it Per decenni si è creduto che il destino della nostra pelle fosse impossibile da modificare, poiché scritto nelle basi del DNA. L’ eredità genetica andava accettata, magari poteva essere compensata con cosmetici più o meno efficaci, ma comunque è sempre stato impossibile mutarla alla radice. Oggi, una nuova disciplina conquista la ricerca scientifica e il settore della bellezza: l’ epigenetica. Questo innovativo approccio contro l’invecchiamento cutaneo insegna che la pelle risponde attivamente alle scelte di ogni giorno. L’epidermide non è altro che un archivio sensibile del nostro vivere, p er questo motivo può essere stimolato e si può “riprodurre” su basi nuove. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
