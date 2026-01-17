Inter Oaktree prepara l’estate | vertice con Marotta e ipotesi colpi clamorosi

Oaktree Capital Management si prepara all’estate con incontri strategici, tra cui quello con Marotta, alimentando ipotesi di possibili investimenti o movimenti importanti per l’Inter. Sebbene l’atmosfera rimanga cauta e diffidente, le attività sotto traccia indicano una volontà di valutare future opportunità, mantenendo alta l’attenzione attorno al club e alle sue prospettive di crescita.

All’ Inter il clima attorno alla proprietà Oaktree Capital Management resta carico di scetticismo, ma qualcosa si muove sotto traccia. Dopo mesi di critiche per una gestione percepita come prudente, se non esclusivamente finanziaria, il fondo americano è pronto a entrare operativamente nella costruzione del futuro sportivo del club. Nei prossimi giorni è infatti previsto un incontro diretto tra Oaktree e la dirigenza nerazzurra, dal quale potrebbe nascere una lista di obiettivi estivi destinata a far discutere. Strategia chiara: giovani sì, ma con colpi pesanti. La linea non cambia nei principi, ma cambia nell’ambizione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Oaktree prepara l’estate: vertice con Marotta e ipotesi colpi clamorosi Leggi anche: Maignan Inter, ipotesi clamorosa: il piano di Marotta per portare in estate il francese in nerazzurro. Tutti i dettagli! Leggi anche: Inter, Oaktree cambia di nuovo il mercato: ecco i prossimi due colpi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nico Paz per la pazza Inter, Oaktree prepara il super colpo: il piano per convincere il Real Madrid - Si getteranno le basi della nuova Inter: Nico Paz è il top player da inseguire in estate. sport.virgilio.it

Da Milano: "Oaktree vuole regalare un grande colpo all'Inter. Il possibile nome" - Nelle ultime ore sta girando una voce che vedrebbe protagonista la proprietà americana dell'Inter sul mercato. msn.com

Talenti, Appiano e il mercato Usa: l'Inter si prepara alla svolta di Oaktree - L’Inter di Oaktree è a metà del suo primo anno, proprio ieri Beppe Marotta ha festeggiato sei mesi da presidente del club. gazzetta.it

Oaktree vuole colpo mondiale, Inter guarda a Madrid: i primi tre nomi sono clamorosi - facebook.com facebook

Oaktree vuole colpo mondiale, Inter guarda a Madrid: i primi tre nomi sono clamorosi x.com

