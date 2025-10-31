Inter Oaktree cambia di nuovo il mercato | ecco i prossimi due colpi
Il fondo americano proprietario del club nerazzurro valuta gli addii di quattro calciatori con ingaggio elevato L’ Inter ha messo a posto il bilancio grazie ai risultati sportivi ottenuti sul campo nella passata stagione. Arrivare in finale di Champions League ha permesso al club meneghino di ottenere lauti premi dalla Uefa, oltre ai ricavi dal botteghino allo stadio per le gare interne contro Bayern Monaco e Barcellona, ma anche il merchandising correlato alla vendita di magliette a altro. Chivu e Marotta – Grafica Calciomercato.it Il fondo Oaktree raccoglie i frutti del grande lavoro fatto sul campo da Inzaghi e la sua squadra, ma anche a livello dirigenziale da Marotta e Ausilio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
