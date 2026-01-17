Influenza 2026 il virologo | Fase acuta superata ma numeri alti per un altro mese

Secondo un virologo, l'influenza 2026 sta entrando nella fase finale della sua fase acuta, con numeri ancora elevati per circa un altro mese. Sebbene l'influenza K continui a influire sulla salute pubblica a metà gennaio, i dati attuali suggeriscono che la situazione sta migliorando e che il peggio potrebbe essere ormai superato.

(Adnkronos) –L'influenza K lascia il segno anche a metà gennaio 2026, ma i dati autorizzano a sperare che il peggio sia passato. L'ondata di virus continua a mettere al letto migliaia di italiani, mentre i dati indicano un trend apparentemente incoraggiante. "L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 5 gennaio all'11 gennaio, è stata pari a 13,3 casi per 1.000 assistiti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 14,1", commenta il bollettino settimanale RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Influenza al picco, il medico: “Tante polmoniti dopo la fase acuta, ambulatori affollati” Leggi anche: Influenza, febbre e farmaci: i 4 consigli del virologo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Influenza K, picco superato? La previsione del virologo, quando finisce l'ondata; Influenza, contagi record e pronto soccorso sotto stress. I sintomi durano oltre 20 giorni; Influenza intestinale 2026: sintomi, come si trasmette e come si cura; Influenza k, perché i sintomi durano il triplo. Che cosa fare. Influenza 2026, il virologo: "Fase acuta superata ma numeri alti per un altro mese" - L'influenza K lascia il segno anche a metà gennaio 2026, ma i dati autorizzano a sperare che il peggio sia passato. msn.com

Influenza k, perché i sintomi durano il triplo. Che cosa fare - Circa 7,5 milioni di italiani stanno facendo i conti con il virus. repubblica.it

Influenza 2026, i postumi che durano oltre 20 giorni: perché succede e come difendersi - L’ influenza , anche con la variante K , mette a letto migliaia di italiani ogni giorno in questo inizio di 2026 . notizie.tiscali.it

Influenza, febbre e farmaci: i 4 consigli del virologo. #lapresse #influenza #Salute #LaSalute Leggi l'articolo qui : https://www.lapresse.it/salute/sanita/2026/01/13/influenza-febbre-e-farmaci-i-4-consigli-del-virologo/ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.