Influenza 2026 il virologo | Fase acuta superata ma numeri alti per un altro mese

Secondo un virologo, l'influenza 2026 sta entrando nella fase finale della sua fase acuta, con numeri ancora elevati per circa un altro mese. Sebbene l'influenza K continui a influire sulla salute pubblica a metà gennaio, i dati attuali suggeriscono che la situazione sta migliorando e che il peggio potrebbe essere ormai superato.

(Adnkronos) –L'influenza K lascia il segno anche a metà gennaio 2026, ma i dati autorizzano a sperare che il peggio sia passato. L'ondata di virus continua a mettere al letto migliaia di italiani, mentre i dati indicano un trend apparentemente incoraggiante. "L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 5 gennaio all'11 gennaio, è stata pari a 13,3 casi per 1.000 assistiti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 14,1", commenta il bollettino settimanale RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

