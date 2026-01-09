Influenza al picco il medico | Tante polmoniti dopo la fase acuta ambulatori affollati

Secondo il medico, si potrebbe essere arrivati al picco dell'influenza, con un aumento di casi e sintomi prolungati. Dopo la fase acuta, si osserva infatti un incremento di polmoniti e un affollamento negli ambulatori. È importante monitorare i sintomi e seguire le indicazioni mediche per ridurre i rischi e favorire un recupero adeguato.

“Probabilmente siamo arrivati al picco dell’influenza: come ci aspettavamo, tante persone sono sintomatiche e i sintomi stanno durando parecchio”. Così il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) – Bergamo, traccia il punto sull’andamento della stagione influenzale. “In genere – aggiunge il medico – i pazienti manifestano febbre alta e dolori alle ossa, ossia la tipica sintomatologia dell’influenza. Stiamo vedendo, però, tante polmoniti anche dopo la fase acuta. A distanza di una settimana, la temperatura torna a salire e subentrano polmoniti batteriche o bronchiti batteriche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Picco di ricoveri per polmoniti e influenza all’ospedale Cardarelli: oltre 200 accessi al giorno Leggi anche: Influenza, il virus corre: classi decimate e ambulatori sotto pressione. “Il picco nei giorni delle feste” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Influenza al picco, il medico: Tante polmoniti dopo la fase acuta, ambulatori affollati; Influenza a Lecco, il picco è alle spalle: a letto in 5mila; Il picco dell’influenza. Oltre seimila contagiati nella settimana delle feste; Influenza K (gennaio 2026): sintomi, durata e cura. Influenza al picco, il medico: “Tante polmoniti dopo la fase acuta, ambulatori affollati” - Il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) – Bergamo, traccia il punto sull'andamento della stagione influenzale. bergamonews.it

Picco influenza K dopo la Befana, i casi torneranno a crescere dopo "l'effetto Natale": bambini a rischio - L'incidenza è ancora alta, soprattutto tra i bambini, i più colpiti dalla variante K ... virgilio.it

Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: pazienti in barella nei corridoi - Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: da Nord a Sud aumentano i casi di polmonite e gli accessi in emergenza. tgcom24.mediaset.it

Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: pazienti in barella nei corridoi - facebook.com facebook

L'influenza al picco, ospedali in affanno e boom di polmoniti x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.