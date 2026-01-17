incendio nel palazzo popolare le esplosioni il fuoco la paura evacuati tutti i residenti

I residenti di un edificio di via Mozart sono stati evacuati ieri pomeriggio a causa di un incendio sviluppatosi in un appartamento. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme e garantire la sicurezza delle persone. Nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio ha causato danni limitati, e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

È stato evacuato un intero palazzo popolare, ieri pomeriggio, in via Mozart. Una misura precauzionale, dopo un incendio che si è sviluppato in uno degli appartamenti dello stabile di sette piani al civico 23. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Milano, insieme a diverse ambulanze. Per fortuna, al momento del rogo, l’alloggio era vuoto e l’intervento tempestivo dei pompieri ha fatto in modo che le fiamme non si propagassero nel resto del condominio. Infatti, l’evento non ha registrato alcun ferito. I soccorritori hanno fatto uscire per strada gli inquilini che erano presenti al momento delle operazioni e tutti loro sono stati visitati sul posto: non sono stati registrati casi di intossicazione da fumi, nonostante il vano scale fosse ormai saturo all’arrivo dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

