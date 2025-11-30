Principio d' incendio nel locale caldaia di un condominio evacuati temporaneamente i residenti
I vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti nel pomeriggio di domenica (30 novembre) alle ore 14,10 in via Roma, per un principio d'incendio scaturito nel locale caldaia avvenuto al piano terra di un condominio. I soccorritori giunti con due squadre hanno dovuto forzare l'accesso al locale e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
