Incendio sulla Cassia bis code per un' auto in fiamme

Un incendio si è verificato nel pomeriggio di lunedì sulla Cassia bis, coinvolgendo un'auto in transito sulla via Cassia Veientana. L’incendio ha causato code e disagi al traffico, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. La presenza dei mezzi di emergenza ha garantito la gestione dell’evento e la messa in sicurezza dell’area.

Una palla di fuoco sulla Cassia bis. L'incendio è divampato nel pomeriggio di lunedì ed ha interessato un'auto in transito sulla via Cassia Veientana. Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi il tratto di SS2 dove è avvenuto il rogo è stato temporaneamente chiuso al transito.Inevitabili le code. Traffico Roma del 12-01-2026 ore 18:30 - Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale sulla Cassia bis Veientana code per l'incendio di un veicolo in uscita dalla città dal raccordo

