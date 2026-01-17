Inaugurata la Fiera Mondo Sposi 2026 a Palermo al PalaGiotto tutto sul wedding fino al 25 gennaio

È stata inaugurata a Palermo, presso il PalaGiotto, la Fiera Mondo Sposi 2026, che rimarrà aperta fino al 25 gennaio. L’evento offre un’ampia panoramica sulle novità del settore wedding, con esposizioni dedicate alle ultime collezioni e tendenze sartoriali per il 2026-2027. Una visita consigliata a chi desidera approfondire le proposte più aggiornate per il matrimonio.

La Fiera Mondo Sposi 2026 ha aperto i battenti e rimarrà visitabile fino al 25 gennaio. Aziende specializzate nel wedding presentano le ultime tendenze del settore a partire dalle nuove collezioni sartoriali 2026-2027. La manifestazione, organizzata da Mediexpo, presieduta da Massimiliano Mazzara è aperta al pubblico per far conoscere le strategie di pianificazione di un matrimonio con location, allestimenti (fiori, luci, noleggio arredi), cateringmenu, abiti e trucco sposi, fotografiavideo, musica, bomboniere, intrattenimento. La Fiera rimarrà aperta in questo weekend e anche il prossimo, dal 23 al 25 gennaio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

