Inaugurata la Fiera Mondo Sposi 2026 a Palermo al PalaGiotto tutto sul wedding fino al 25 gennaio
È stata inaugurata a Palermo, presso il PalaGiotto, la Fiera Mondo Sposi 2026, che rimarrà aperta fino al 25 gennaio. L’evento offre un’ampia panoramica sulle novità del settore wedding, con esposizioni dedicate alle ultime collezioni e tendenze sartoriali per il 2026-2027. Una visita consigliata a chi desidera approfondire le proposte più aggiornate per il matrimonio.
La Fiera Mondo Sposi 2026 ha aperto i battenti e rimarrà visitabile fino al 25 gennaio. Aziende specializzate nel wedding presentano le ultime tendenze del settore a partire dalle nuove collezioni sartoriali 2026-2027. La manifestazione, organizzata da Mediexpo, presieduta da Massimiliano Mazzara è aperta al pubblico per far conoscere le strategie di pianificazione di un matrimonio con location, allestimenti (fiori, luci, noleggio arredi), cateringmenu, abiti e trucco sposi, fotografiavideo, musica, bomboniere, intrattenimento. La Fiera rimarrà aperta in questo weekend e anche il prossimo, dal 23 al 25 gennaio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Mondo sposi 2026, la fiera del wedding per due weekend al PalaGiotto
Leggi anche: Il mondo degli sposi al Lavello con "Love Wedding"
Inaugurata la Fiera Mondo Sposi 2026 a Palermo, al PalaGiotto tutto sul wedding fino al 25 gennaio - Aziende specializzate nel wedding presentano le ultime tendenze del settore a partire dalle nuove collezioni sar ... palermotoday.it
Mondo Sposi 2026 a Palermo, la fiera del wedding per due weekend al PalaGiotto – dal 16 al 18 gennaio e dal 23 al 25 gennaio - La manifestazione, organizzata da Mediexpo, presenterà al pubblico le tendenze 2026/2027 nel settore del wedding. vivienna.it
"Mondo Sposi" al Centro Fieristico PalaGiotto di Palermo - Dal 16 al 18 e dal 23 al 25 gennaio, al Centro Fieristico PalaGiotto di Palermo (piazza Chinnici) torna "MONDO SPOSI", la manifestazione gratuita dove convergono tutte le aziende specializzate nel ... guidasicilia.it
Gruppo Editoriale Tv7. . INAUGURATA VICENZA ORO JANUARY, LA PRIMA DEL 2026 - La prima rassegna mondiale annuale orafa è stata inaugurata in fiera a Vicenza. Naturalmente stiamo parlando di Vicenza Oro January che resterà aperta fino a martedì - facebook.com facebook
Prowinter 2026: inaugurata la nuova edizione della fiera della montagna invernale con l’annuncio dei vincitori del Prowinter Award 2026 dlvr.it/TQHrx3 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.