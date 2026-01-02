mondo sposi 2026 la fiera del wedding per due weekend al palagiotto

Mondo Sposi 2026 si svolge al Centro fieristico PalaGiotto, organizzato da Mediexpo. La fiera, in programma per due weekend, offre un’anteprima delle tendenze e delle novità nel settore del matrimonio per il 2026/2027. Un’occasione per coppie e professionisti di conoscere le ultime proposte e scoprire soluzioni innovative per il giorno più importante.

Al Centro fieristico PalaGiotto torna Mondo Sposi. La manifestazione, organizzata da Mediexpo, presenterà al pubblico le tendenze 20262027 nel settore del wedding. L'appuntamento è fissato nei giorni 16, 17 e 18 gennaio e poi 23, 24 e 25 gennaio 2026.Aziende specializzate offriranno ai futuri.

