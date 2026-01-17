In Italia il Constellation poteva sfuggire ai controlli Gli esperti e le falle nelle norme antincendio
In Italia, il sistema di controlli sul Constellation presenta alcune criticità, che potrebbero aver permesso il mancato rispetto delle norme antincendio. Gli esperti Gianluigi Guidi e Giovanni Cocchi analizzano le falle delle regolamentazioni e le ragioni per cui, nonostante le misure esistano, incidenti come quello di Crans-Montana si ripetono. Un approfondimento sulle sfide della sicurezza e sulla necessità di un sistema più efficace.
Roma, 17 gennaio 2026 – “Essere in regola non significa essere sicuri”. A dirlo sono gli esperti di sicurezza antincendio Gianluigi Guidi e Giovanni Cocchi, cui abbiamo chiesto come sia possibile che nonostante l’esistenza di regole precise, tragedie come quella avvenuta a Crans-Montana la notte del 31 dicembre 2025 continuano ad accadere. L’Italia è storicamente tra i Paesi con il più basso numero di vittime da incendio in rapporto alla popolazione. Un dato che però, avvertono gli esperti, può risultare fuorviante se non si considerano l’evoluzione dei materiali, dei contesti e soprattutto dei grandi affollamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La Procura chiede 400 mila franchi per la libertà dei coniugi Moretti, i titolari del locale Le Constellation dove divampò l'incendio di Capodanno. Sulla cauzione decide il tribunale. Presto altre autopsie in Italia #ANSA - facebook.com facebook
L'indagine sulla tragedia del Le Constellation è a un bivio. La richiesta formale di un magistrato esterno al Cantone arriva dopo polemiche sulla gestione della Procura vallesana, accusata di lentezza e scarsa trasparenza. Intanto, anche l'Italia indaga. x.com
