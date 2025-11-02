Le falle nella sicurezza del Louvre | la password ridicola delle telecamere e il rischio di violazioni già segnalato nel 2014 Così si poteva accedere ai server

Una storia che sembra uscita da una commedia: le chiavi digitali del Louvre, il museo più famoso del mondo, erano incredibilmente semplici. Secondo documenti ufficiali risalenti al 2014 e aggiornati fino al 2024, le password che permettevano di accedere ai sistemi di sicurezza erano “ LOUVRE ” e “ THALES ”, quest’ultima riferita al software di protezione. Una combinazione così banale da mettere in discussione anni di fiducia nella sicurezza di uno dei luoghi più sorvegliati del pianeta e che il 19 ottobre è stato vittima di uno dei furti più clamorosi di sempre. Non è chiaro se le credenziali siano state cambiate nel frattempo, ma la rivelazione ha già sollevato un vero e proprio dibattito pubblico e politico. 🔗 Leggi su Open.online