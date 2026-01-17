Il sogno rossonero e il voltafaccia di Mister Li | quando Commisso provò a prendere il Milan

Nell’estate del 2018, Rocco Commisso si trovò vicino all’acquisizione del Milan, allora controllato dai cinesi. La trattativa, avviata con decisione, si sviluppò in modo serrato ma alla fine si interruppe, lasciando Commisso deluso. Questa vicenda rappresenta un episodio significativo nella storia recente del club, segnando un possibile cambio di progetti e strategie in un contesto di grande incertezza.

Nell'estate del 2018 il numero uno di Mediacom fu a un passo dall'acquisizione del club in mano ai cinesi: una trattativa serrata e ben avviata, che poi si arenò e da cui Rocco si defilò con grande dispiacere. Fu poi Elliott a subentrare all'inadempiente Yonghong La sua isola felice italiana alla fine è stata Firenze - di certo mai considerata un piano B, anzi -, ma Rocco Commisso prima dell'avventura viola era stato a un passo dal Milan. A pochi centimetri da un traguardo storico. Perché Rocco non poneva limiti di grandezza ai propri desideri di sbarcare professionalmente e calcisticamente nella terra in cui è nato e a cui ha quindi sempre sentito di appartenere.

